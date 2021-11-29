В понедельник, 29 ноября, «Торонто» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Скотиабанк», начнется в 02:00 по московскому времени. «Торонто» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

«Торонто» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету девять побед и 11 поражений.

Команда Ника Нерса в трех последних матчах выиграла только у «Мемфиса» (126:113), уступив «Голден Стэйт» (104:119) и «Индиане» (97:114).

В игре против «Пэйсерс» Фред Ванвлит набрал 26 очков, Паскаль Сиакам добавил 17 очков и 12 подборов, а Скотти Барнс — 17 очков, 7 подборов и 4 передачи.

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После травм у «Торонто» восстанавливаются Гари Трент-младший, Кем Берч и О Джи Ануноби.

«Бостон»

«Бостон» идет девятым в турнирной таблице Восточной конференции с десятью победами и десятью поражениями.

После трех побед подряд «Селтикс» успели проиграть «Бруклину» (104:123) и «Сан-Антонио» (88:96).

В поединке со «Сперс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов, Джейлен Браун отметился 16 баллами, а Маркус Смарт — 13.

Среди травмированных у «Бостона» значатся Деннис Шредер и Роберт Уильямс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.82, победа «Торонто» — 2.00.

«Селтикс» в последнее время выступают чуть лучше, хотя их командная игра, точнее ее отсутствие, продолжает волновать. Атака держится лишь на умениях Тейтума и Брауна, а если у них не пошел бросок, то, как правило, приходится сдаваться.

У «Рэпторс» в этом плане ситуация получше. К тому же Ануноби вернулся к тренировкам и близок к возвращению в строй. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Торонто" с форой +1,5» за 1.90.

Более рискованный вариант — «победа "Торонто" и тотал меньше 213,5» за 3.00. Обе команды играют в низком темпе, так что сверхрезультативной игры мы не ждем.