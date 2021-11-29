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    Продлит ли «Торонто» страдания «Бостона»?

    «Торонто» — «Бостон». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 29 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Бостон»
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    Фред Ванвлит
    В понедельник, 29 ноября, «Торонто» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Скотиабанк», начнется в 02:00 по московскому времени. «Торонто» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    «Торонто» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету девять побед и 11 поражений.

    Команда Ника Нерса в трех последних матчах выиграла только у «Мемфиса» (126:113), уступив «Голден Стэйт» (104:119) и «Индиане» (97:114).

    В игре против «Пэйсерс» Фред Ванвлит набрал 26 очков, Паскаль Сиакам добавил 17 очков и 12 подборов, а Скотти Барнс — 17 очков, 7 подборов и 4 передачи.

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    После травм у «Торонто» восстанавливаются Гари Трент-младший, Кем Берч и О Джи Ануноби.

    «Бостон»

    «Бостон» идет девятым в турнирной таблице Восточной конференции с десятью победами и десятью поражениями.

    После трех побед подряд «Селтикс» успели проиграть «Бруклину» (104:123) и «Сан-Антонио» (88:96).

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    • В поединке со «Сперс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов, Джейлен Браун отметился 16 баллами, а Маркус Смарт — 13.

    Среди травмированных у «Бостона» значатся Деннис Шредер и Роберт Уильямс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.82, победа «Торонто» — 2.00.

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    «Селтикс» в последнее время выступают чуть лучше, хотя их командная игра, точнее ее отсутствие, продолжает волновать. Атака держится лишь на умениях Тейтума и Брауна, а если у них не пошел бросок, то, как правило, приходится сдаваться.

    У «Рэпторс» в этом плане ситуация получше. К тому же Ануноби вернулся к тренировкам и близок к возвращению в строй. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Торонто" с форой +1,5» за 1.90.

    Более рискованный вариант — «победа "Торонто" и тотал меньше 213,5» за 3.00. Обе команды играют в низком темпе, так что сверхрезультативной игры мы не ждем.

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    «Торонто» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 29.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Продлит ли «Торонто» страдания «Бостона»?
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