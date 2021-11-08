«Вашингтон»
«Вашингтон» начал регулярный чемпионат с шести побед в девяти матчах, что позволяет ему занимать шестое место в Восточной конференции.
«Уизардс» в ноябре проиграли «Атланте» (111:118) и «Торонто» (100:109), но накануне победили «Мемфис» (115:87).
Сразу семь игроков столичной команды набрали больше 10 очков, а самым результативным с 18 баллами стал Монтрезл Харрелл. 17 очков добавил Брэдли Бил, у которого не пошел бросок из-за дуги.
После травм у «Вашингтона» восстанавливаются Руи Хатимура, Давис Бертанс, Томас Брайант и Кассиус Уинстон.
«Милуоки»
«Милуоки» хоть и является действующим чемпионом, выступает в этом сезоне хуже — четыре победы и пять поражений.
В пяти предыдущих встречах подопечные Майка Буденхольцера обыграли только «Детройт» (117:89), а накануне уступили «Нью-Йорку» (98:113).
Яннис Адетокунбо записал на свой счет 25 очков, тогда как Грейсон Аллен отметился 22 баллами при 6 реализованных трехочковых.
Аллен, к слову, заболел, поэтому его выход на площадку остается под вопросом. Точно не сыграют Крис Миддлтон, Брук Лопес и Донте Дивинченцо.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.61, победа «Вашингтона» — 2.30.
Баскетболисты «Бакс» явно страдают от похмелья после триумфа в НБА в прошлом сезоне. Кроме того, негативно на их результаты влияют травмы лидеров.
В то же время «Уизардс» превосходят все ожидания и уже сделали заявку на попадание в плей-офф.
Поскольку Яннис вновь останется без поддержки Миддлтона, можно ожидать тяжелой игры для «Милуоки». «Уизардс» сильны на домашней арене, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой +3,5» за 1.90.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Милуоки" меньше 112,5» за 1.87. Без нескольких ведущих игроков «Бакс» не в состоянии демонстрировать максимум в атаке, поэтому придется рассчитывать на жесткость обороны.