В пятницу, 28 мая, ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес» в полуфинальном матче Финала четырех Евролиги. Встреча, которая пройдет в Кельне на арене «Ланксесс», начнется в 19:00 по московскому времени. ЦСКА — «Анадолу Эфес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Московский ЦСКА по итогам регулярного чемпионата Евролиги занял второе место, записав на свой счет 24 победы и 10 поражений.

«Армейцы» уступили только «Барселоне», да и то по дополнительным показателям, поскольку дважды проиграли каталонцам в очных встречах.

В четвертьфинальной серии подопечные Димитриса Итудиса без особых проблем разобрались с «Фенербахче» — 92:76, 78:67 и 85:68.

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В Единой лиге ВТБ «красно-синие» тоже уверенно движутся к чемпионству. Они вышли в финал, где встретятся с казанским УНИКСом.

«Анадолу Эфес»

«Анадолу Эфес» финишировал третьим в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги с 22 победами и 12 поражениями.

В четвертьфинале команда Эргина Атамана вышла на мадридский «Реал», с которым была вынуждена провести сразу пять матчей — 90:63, 91:68, 76:80, 76:82 и 88:83.

Лидером команды можно назвать Василие Мицича, который в среднем набирает 16,3 очка и делает 4,8 передачи.

В полуфинале турецкой Суперлиги «Анадолу Эфес» недавно прошел «Бешикташ» и вышел в финал, где может сразиться с «Фенербахче», который пока ведет борьбу с «Пинар Каршиякой».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество туркам: победа «Анадолу Эфес» — 1.50, победа ЦСКА — 2.60.

В регулярном чемпионате команды обменялись сверхуверенными победами. В Москве «армейцы» выиграли 100:65, а в Стамбуле — турки со счетом 100:70.

Стоит выделить и тот факт, что эти команды были самыми результативными по ходу чемпионата. Ну а поскольку сам полуфинал имеет огромное значение, ожидаем, что соперники выложатся на 100 процентов и постараются проявить свои лучшие качества. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 163,5» за 1.90.

Также пробуем «победу ЦСКА с форой +5,5» за 1.79. Все-таки нам кажется, что эксперты недооценивают московскую команду, которая точно навяжет борьбу и не проиграет с большим отставанием.