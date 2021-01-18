«Денвер» — «Юта». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 18 января 2021 года

В понедельник, 18 января, «Денвер» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Пепси-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Денвер» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету шесть побед и шесть поражений.

«Наггетс» неудачно начали сезон, но постепенно исправили ситуацию, одержав пять побед в последних семи матчах.

Накануне подопечные Майка Мэлоуна выиграли у «Голден Стэйт» (114:104). В очередной раз неостановимым был центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 23 очков, 14 подборов и 10 передач. Уилл Бартон и Джамал Маррей добавили в копилку команды по 17 баллов.

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После травм у «Денвера» восстанавливаются Гари Харрис, Грег Уиттингтон, Майкл Портер и Хуан Эрнангомес.

«Юта»

«Юта» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету восемь побед в 12 матчах.

В активе «Джаз» серия из четырех побед, за время которой они обыграли «Милуоки» (131:118), «Детройт» (96:86), «Кливленд» (117:87) и «Атланту» (116:92).

Во встрече с «Хоукс» команда Куина Снайдера быстро завладела инициативой и уже к большому перерыву вела «+15», после чего спокойно довела дело до победы. Донован Митчелл набрал 26 очков, тогда как Боян Богданович добавил еще 17 баллов.

Среди травмированных у «Юты» значатся Джо Инглз и Джуван Морган.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.78, победа «Юты» — 2.36.

Обе команды в последнее время демонстрируют многообещающие результаты, так что их противостояние обещает быть жарким.

Полагаем, что станем свидетелями в целом равной игры, в которой удача может улыбнуться как «Наггетс», так и «Джаз».

И все же мы поставим на «Денвер», козырями которого станут домашняя арена и великолепный Йокич. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также можно взять «тотал больше 217,5» за 1.76, ведь в составе «Денвера» и «Юты» хватает игроков, способных блеснуть высокой результативностью.