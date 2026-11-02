Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу Дианы Шнайдер на «пятисотнике» в Токио.

Диана Шнайдер globallookpress.com

В решающем матче 22‑летняя россиянка в трёх сетах переиграла канадку Лейлу Фернандес — 6:4, 5:7, 6:2.

«Важная победа. Она идёт по восходящей — улучшает свою игру. Показывает свой лучший теннис в сезоне. Диана — игровая теннисистка, у неё быстрый темп. Сейчас есть уверенность, поэтому и результат присутствует. Она в прекрасной форме. Она стала 11‑м номером в рейтинге — это её лучший результат. Попасть на Итоговый турнир в качестве запасного игрока будет уже хорошим результатом», — сказал Ольховский «СЭ».

Для Шнайдер это шестой трофей в карьере на турнирах WTA и первый с августа 2025 года.