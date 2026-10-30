Пятая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинальном матче турнира АТР-500 в Вене.

Даниил Медведев globallookpress.com

Россиянин в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. За время матча Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Маннарино сделал в игре два эйса, не допустил двойных ошибок и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде турнира Медведев сыграет с победителем встречи между американцем Томми Полом и испанцем Карлосом Алькарасом.