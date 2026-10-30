Cербский теннисист Новак Джокович проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу во втором круге турнира в Базеле (Швейцария).

Новак Джокович globallookpress.com

Спортсмены провели на корте 2 часа 35 минут и завершили встречу со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу немца.

Джокович подал навылет 21 раз, сделал три двойные ошибки и не сумел реализовать ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов. Штруфф сделал 27 эйсов, допустил две двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Штруфф сыграет против Нуну Боржеша из Португалии.