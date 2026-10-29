Известный в прошлом теннисист, а сейчас тренер Хуан‑Карлос Ферреро рассказал о характере и дисциплине Карлоса Алькараса, с которым ему удалось поработать некоторое время.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Разумеется, любой тренер хотел бы работать с игроком, наделённым такими впечатляющими способностями — тем, кто в совершенстве владеет всем арсеналом теннисных ударов. Настоящая сложность заключается в том, чтобы грамотно выстроить использование этого "оружия", понять, в какой момент применить тот или иной приём. Именно это оказалось самой трудной задачей.

В ментальном плане Карлос всегда был игроком с амбициями — он всегда ставил перед собой масштабные цели. Алькарас доказал это ещё в юном возрасте: стал самой молодой первой ракеткой мира в истории и к 23 годам собрал карьерный "Большой шлем" — достижения, которые, на мой взгляд, под силу лишь немногим.

Постепенно он развил в себе дисциплину, осознав, что значит быть профессиональным спортсменом на протяжении всего года — с января по декабрь. По мере взросления он научился всё лучше справляться с подобными нагрузками и требованиями. Конечно, в молодости у каждого есть свои идеи и порывы — порой хочется поступить так, как, возможно, не следовало бы. В этом Карлос ничем не отличается от большинства людей. Разница лишь в том, что не каждый — Карлос Алькарас, и не каждый выражает свои мысли подобным образом, — приводит слова Ферреро Mundo Deportivo.

Сейчас Алькарас является третьей ракеткой мира. К своим 23 годам он уже успел выиграть семь турниров "Большого шлема".