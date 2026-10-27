В первом круге турнира серии АТР‑500 в Вене россиянин Карен Хачанов (24‑я ракетка мира) уступил испанцу Карлосу Алькарасу (3) со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Карлос Алькарас globallookpress.com

Соперники были на корте чуть более двух часов. За это время Хачанов четыре раза подал навылет, реализовал 2 брейк‑пойнта из 2 заработанных и не допустил ни одной двойной ошибки.

Алькарас трижды подал навылет, реализовал 3 брейк‑пойнта из 9, а также допустил 3 двойные ошибки.

Далее Алькарас сыграет с победителем встречи Юрий Родионов — Николоз Басилашвили.