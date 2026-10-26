22-летняя теннисистка из Узбекистана Мария Тимофеева успешно стартовала на турнире WTA-250 в китайском Гуанчжоу. В первом круге она обыграла 19-летнюю сербку Теодору Костович. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Мария Тимофеева globallookpress.com

Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут. Тимофеева выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Костович два раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде турнира в Гуанчжоу Тимофеева сыграет с победительницей матча между Синьжань Сунь (Китай) и Мананчэйей Савангкаев (Таиланд).