74-я ракетка мира из Австралии Дарья Касаткина уступила на старте турнира категории WTA-500 в Токио (Япония).

Дарья Касаткина globallookpress.com

В первом круге соревнований она проиграла своей соотечественнице Талии Гибсон, которая занимает 42-е место в мировом рейтинге. Матч закончился со счетом 6:0, 7:5 в пользу Гибсон. Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут.

Касаткина выполнила три эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт. Гибсон подала навылет пять раз, совершила одну двойную ошибку и выиграла четыре брейк-пойнта.

В следующем раунде турнира в Токио Гибсон встретится с победительницей матча между Александрой Эалой (Филиппины) и Микой Стойсавлевич (Великобритания).