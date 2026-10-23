Пятнадцатая ракетка мира Томми Пол вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Лионе.

Томми Пол globallookpress.com

Американец в трех сетах обыграл француза Корентена Муте со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 46 минут. За время матча Пол выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов. Муте сделал в игре три эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов за время встречи.

В полуфинале турнира Пол сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фрицем и немцем Даниэлем Альтмайером.