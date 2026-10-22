Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в китайском Нинбо. В матче второго круга она переиграла представительницу Филиппин Александру Эалу.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге. Ее соперница располагается на 20-й строчке рейтинга. Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу российской спортсменки.

В ходе игры Шнайдер не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. Эала выполнила один эйс, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

За место в полуфинале соревнований Шнайдер поспорит с 12-й ракеткой мира американкой Ивой Йович.