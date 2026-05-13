Российский дуэт в лице Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер уверенно прошёл второй круг на «Мастерсе» в Риме.

Со счётом 7:5, 6:2 были переиграны Се Шувэй из Тайваня и Синьюй Ван из Китая.

Их противостояние длилось 1 час 20 минут чистого времени. При счёте 5:3 в первом сете игра прерывалась из‑за дождя.

За игру Андреева и Шнайдер 4 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк‑пойнта из 8. На счету их соперниц — ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк‑пойнт из 3.

В четвертьфинале россиянки сыграют с парой Анна Данилина / Эйжа Мухаммад (Казахстан / США).