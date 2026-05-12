Рафаэль Ходар, 34-я ракетка мира, одержал победу над американцем Лонером Тье, занимающим 21-е место в мировом рейтинге, в матче 1/8 финала турнира «Мастерс» в Риме. Игра продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4.

За время матча Ходар не выполнил ни одного эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Тье выполнил три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт из тех, что у него были.

В следующем раунде Рафаэль Ходар встретится с победителем матча между итальянцем Лучано Дардери и немцем Александром Зверевым.