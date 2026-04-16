Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у Евы Лис из Германии во втором круге турнира в Штутгарте.

Элина Свитолина globallookpress.com

Встреча продолжалась всего 55 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу седьмой ракетки мира.

Свитолина сделала шесть подач навылет, допустив четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Лис не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Свитолина сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Линда Носкова (Чехия).