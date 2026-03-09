38-я ракетка мира Габриэль Диалло не вышел в четвертый раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В третьем круге канадец уступил своему соотечественнику, девятой ракетке ATP Феликсу Оже-Альяссиму. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

Поединок длился 2 часа 27 минут. Диалло выполнил 11 эйсов, не допустил двойных ошибок, но реализовал лишь один брейк-пойнт из четырёх.

Оже-Альяссим, в свою очередь, отметился девятью эйсами, допустил пять двойных ошибок и сумел воспользоваться тремя из шести брейк-пойнтов.

Следующим соперником Феликса станет французский теннисист Артур Филс.