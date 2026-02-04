Белинда Бенчич, девятая ракетка мира из Швейцарии, отказалась от участия в турнире WTA-500 в Абу-Даби, в котором она дошла до второго круга.

Белинда Бенчич globallookpress.com

В матче за выход в четвертьфинал ей предстояло сыграть против британской теннисистки Сонай Картал, занимающей 61-е место в мировом рейтинге. Однако Бенчич не сможет выйти на корт, и ее заменит мексиканская спортсменка Рената Сарасуа, которая находится на 92-й строчке рейтинга WTA.

Победительница матча Картал и Сарасуа выйдет в 1/4 финала, где встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая ранее обыграла чешку Сару Бейлек.