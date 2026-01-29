Знаменитый в прошлом немецкий теннисист Борис Беккер поделился своими мыслями по поводу полуфинальной игры между итальянцем Янником Синнером и легендарным сербом Новаком Джоковичем.

Янник Синнер globallookpress.com

«Я бы никогда не стал поставил против Джоковича, но играть с Синнером — это самое сложное, что можно делать в Австралии. Янник выиграл два турнира подряд, а Джокович проиграл ему два года назад в полуфинале. Но Новак выигрывал турнир 10 раз — если кто и знает, как побеждать на Открытом чемпионате Австралии, так это он.

Единственная причина, по которой Джокович играет в теннис, — это победы на турнирах "Большого шлема", цель достигнуть отметки в 25 титулов и 11 именно в Австралии. Он уже добился всего остального в теннисе. Он будет выкладываться на полную», — цитирует Беккера TNT Sports.

Синнер и Джокович сыграют между собой 30 января.