Итальянец Лоренцо Музетти (7-я ракетка мира) уверенно пробился в полуфинале теннисного турнира серии ATP-250 в Гонконге.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

В своем матче он уверенно в двух сетах разобрался с местным игроком Коулманом Воном (150) со счетом 6:4, 6:4.

Они были на корте 1 час 16 минут. За это время Музетти выполнил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Вона 6 эйсов, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале турнира Музетти ждет встреча с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Нуну Боржеш (Португалия).