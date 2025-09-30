Испанская теннисистка Паула Бадоса, которая является 22-й ракеткой мира, опубликовала на странице в соцсети трогательный текст. Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку.

Паула Бадоса globallookpress.com

«Бывают времена, когда я сама себя спрашиваю, как мне удаётся продолжать, несмотря на самые тяжёлые и больные моменты. Вся правда в том, что именно в такие мгновения я открываю глубочайшую силу в себе. Каждая неудача причиняет боль, но в то же время напоминает мне, насколько я готова бороться и вернуться ещё более сильной.

Я бы не смогла всего это сделать без тех людей, которые продолжают в меня верить. Ваша поддержка ведёт меня, когда становится совсем тяжело, а ваша вера придаёт смелости, когда закрадываются сомнения. Честно говоря, нет более потрясающего чувства, чем заходить на теннисный корт и видеть там всех вас, стоящих за мной. Такая энергия, такая любовь. Это нечто такое, за что я никогда не могу вас в достаточной мере отблагодарить.

Неважно, сколько встретится препятствий на моём пути. Обещаю вам: я буду продолжать бороться, не сдаваться, я найду свою дорогу назад. Увидимся в 2026-м! » — написала Бадоса у себя на странице в соцсети.