Испанская теннисистка Паула Бадоса, которая является 22-й ракеткой мира, опубликовала на странице в соцсети трогательный текст.  Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку.

Паула Бадоса
Паула Бадоса globallookpress.com

«Бывают времена, когда я сама себя спрашиваю, как мне удаётся продолжать, несмотря на самые тяжёлые и больные моменты.  Вся правда в том, что именно в такие мгновения я открываю глубочайшую силу в себе.  Каждая неудача причиняет боль, но в то же время напоминает мне, насколько я готова бороться и вернуться ещё более сильной.

Я бы не смогла всего это сделать без тех людей, которые продолжают в меня верить.  Ваша поддержка ведёт меня, когда становится совсем тяжело, а ваша вера придаёт смелости, когда закрадываются сомнения.  Честно говоря, нет более потрясающего чувства, чем заходить на теннисный корт и видеть там всех вас, стоящих за мной.  Такая энергия, такая любовь.  Это нечто такое, за что я никогда не могу вас в достаточной мере отблагодарить.

Неважно, сколько встретится препятствий на моём пути.  Обещаю вам: я буду продолжать бороться, не сдаваться, я найду свою дорогу назад.  Увидимся в 2026-м!  » — написала Бадоса у себя на странице в соцсети.