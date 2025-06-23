Медведев вернулся на 9-е место в рейтинге ATP

Российский теннисистподнялся с 11-го на 9-е место в обновленном рейтинге ATP, опубликованном на официальном сайте ассоциации.

На прошлой неделе Медведев дошел до финала турнира в Галле (Германия), где уступил Александру Бублику из Казахстана. Благодаря этому результату он вернулся в десятку сильнейших, откуда выбыл в начале мая. С тех пор в топ-10 впервые с 2019 года не было ни одного представителя России.

Лидером рейтинга остается Янник Синнер из Италии. Второе место занимает Карлос Алькарас (Испания), третье — Александр Зверев (Германия).

Кроме Медведева, в топ-100 входят россияне Андрей Рублев (14-е место), Карен Хачанов (19-е) и Роман Сафиуллин (75-е).