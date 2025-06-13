ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас Франк — главный тренер «Тоттенхэма»Семь задач Томаса Франка в «Тоттенхэме»: подавить бунт, выиграть трофей и перехватить Мбемо
    Все новости спорта

    Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    24-я ракетка мира Карен Хачанов остановился в шаге от полуфинала травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

    Карен Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов

    В четвертьфинальном матче россиянин проиграл канадцу Габриэлю Диалло (55-й номер рейтинга ATP) со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

    Матч продолжался 1 час 52 минуты. Российский теннисист сделал 7 эйсов, допустил всего 4 двойные ошибки, но смог использовать лишь 1 из 5 брейк-поинтов.

    Диалло же показал более агрессивную игру — на его счету 18 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейка из 8.

    Поражение стало для Хачанова первым в сезоне на траве — ранее он одержал победу на турнире в Мюнхене.

    В полуфинале Диалло сыграет с французом Уго Умбером, который ранее обыграл португальца Нуну Боржеша.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли Медведев с подачей Опелки?
  • Медведев — Опелка. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Лех» добудет Суперкубок Польши
  • «Лех» — «Легия». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Застрянет ли «Женис» в зоне вылета?
  • «Туран» — «Женис». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Медведев — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лех — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Туран — Женис
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч АГМК — Шуртан
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бунёдкор — Пахтакор
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ашхабад — Аркадаг
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мерв — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Истаравшан — Равшан
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры