Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

24-я ракетка мираостановился в шаге от полуфинала травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В четвертьфинальном матче россиянин проиграл канадцу Габриэлю Диалло (55-й номер рейтинга ATP) со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Российский теннисист сделал 7 эйсов, допустил всего 4 двойные ошибки, но смог использовать лишь 1 из 5 брейк-поинтов.

Диалло же показал более агрессивную игру — на его счету 18 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейка из 8.

Поражение стало для Хачанова первым в сезоне на траве — ранее он одержал победу на турнире в Мюнхене.

В полуфинале Диалло сыграет с французом Уго Умбером, который ранее обыграл португальца Нуну Боржеша.