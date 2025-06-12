Янчук: Если повезет с соперницами, то Шнайдер может дойти до 1/4 финала «Уимблдона»

Заслуженный тренер Россииподелился мнением по поводу перспектив 12-й ракетки мира россиянкина «Уимблдоне».

«Трава ей подходит. По стилю игры, по технике. Потому что она игрок, который создает острые ситуации, играет в темп и активными ударами. Эта игра как раз более успешно протекает на быстром покрытии. Тем более что Диана растет в мастерстве, прогрессирует по классу игры. Думаю, ее задача — войти в двадцатку сначала, потом — в десятку. И это реальная задача. Она неуклонно будет прогрессировать, но поэтапно, пошагово, в течение ближайших двух‑трех лет. Не знаю, сможет ли она пошуметь уже на этом Уимблдоне, многое зависит от жеребьевки, от сетки. Знаете, там пару мячей где‑то не попадет в площадку, и будет другой результат. А там игра скоротечная, поэтому на траве больше элемент случайности все‑таки. Если повезет с соперницами более‑менее, то, думаю, она может вполне дойти до четвертьфинала», — приводит слова Янчука «Матч ТВ».

Матчи основной сетки «Уимблдона»‑2025 пройдут с 30 июня по 13 июля.