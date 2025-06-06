Свентек: Хочу взять несколько дней отдыха

Ига Свентек Фото: globallookpress.com
«Я провела несколько хороших матчей. Наверное, сейчас не лучшее время для того, чтобы делать шаг назад. Это был неплохой турнир, но, очевидно, это не тот результат, на который я рассчитывала.
Сейчас собираюсь взять несколько дней отдыха. Мы обсудим это с командой, я надеюсь провести хороший сезон на траве. Раньше было сложно поддерживать такой график, особенно когда я хотела быть дома, но сейчас мне не обязательно быть там, так что, возможно, я пойду и потренируюсь», — сказала польская теннисистка на послематчевой пресс-конференции.
В полуфинале «Ролан Гаррос» Арина Соболенко (Белоруссия) обыграла Свентек со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.