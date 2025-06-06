Свентек: Хочу взять несколько дней отдыха

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема»(5-я ракетка мира) сообщила, что планирует делать в ближайшее время после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

«Я провела несколько хороших матчей. Наверное, сейчас не лучшее время для того, чтобы делать шаг назад. Это был неплохой турнир, но, очевидно, это не тот результат, на который я рассчитывала.

Сейчас собираюсь взять несколько дней отдыха. Мы обсудим это с командой, я надеюсь провести хороший сезон на траве. Раньше было сложно поддерживать такой график, особенно когда я хотела быть дома, но сейчас мне не обязательно быть там, так что, возможно, я пойду и потренируюсь», — сказала польская теннисистка на послематчевой пресс-конференции.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Арина Соболенко (Белоруссия) обыграла Свентек со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.