ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хейден ХакниСарджент, Хакни и еще пять звезд Чемпионшипа, которые не затеряются в АПЛ
  • 17:05
    • Андреева проиграла 361-й ракетке мира Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • 16:27
    • Стали известны составы групп на чемпионат мира 2026 года
  • 15:36
    • «Балтика» подписала боснийского защитника Чивича
    Все новости спорта

    Кафельников: Мирра Андреева сама виновата в произошедшем

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Мирра Андреева
    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о поражении Мирры Андреевой от Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

    Мирра Андреева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирра Андреева

    «По тому, как играет француженка, для меня абсолютно неудивительно, что такой результат. Понятно, что это не 361-я ракета мира. Очень хорошо играет на грунте, феноменальный удар справа. Я посмотрел впервые игру Буассон — меня очень впечатлила её игра. Хотелось бы, чтобы Мирра выиграла. Но для женского тенниса в целом и самого "Ролан Гаррос" неплохо, что француженка вышла в полуфинал. Есть сожаление, но для всего женского тенниса это относительно неплохо.

    Обидно за Мирру. Были все шансы. Честно говоря, я затрудняюсь ответить, что произошло с середины первого сета. Мирра держала соперницу в своих руках, но потом отдала несколько невынужденных геймов — француженка поверила, что она может играть. Поначалу такого ощущения у неё не было. Мирра сама виновата в произошедшем. Конечно, это опыт. На таких матчах учатся. Может, для её будущего хорошо, что такой матч приключился», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В полуфинале Буассон сыграет против Кори Гауфф из США.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португальцы создадут немцам проблемы?!
  • Германия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Зверев спокойно остановит Джоковича?
  • Зверев — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • Завоюет ли Узбекистан путёвку на ЧМ-2026?
  • ОАЭ — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 4 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Германия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Зверев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КНДР — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Белоруссия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бахрейн — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Грузия — Фарерские острова
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оман — Иордания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры