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    Карен Хачанов уступил в четвертьфинале грунтового турнира в Женеве

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный под четвертым номером, не смог пробиться в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Женеве.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В четвертьфинале он уступил 128-й ракетке мира австрийцу Себастьяну Офнеру со счётом 6:4, 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 58 минут.

    Хачанов сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх, тогда как Офнер подал девять эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейка из семи.

    В следующем раунде Офнер сыграет с победителем матча между первой ракеткой турнира Тейлором Фритцем (США) и шестым сеяным Хубертом Хуркачем (Польша).

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