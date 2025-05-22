Карен Хачанов уступил в четвертьфинале грунтового турнира в Женеве

Российский теннисист, посеянный под четвертым номером, не смог пробиться в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Женеве.

В четвертьфинале он уступил 128-й ракетке мира австрийцу Себастьяну Офнеру со счётом 6:4, 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 58 минут.

Хачанов сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх, тогда как Офнер подал девять эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейка из семи.

В следующем раунде Офнер сыграет с победителем матча между первой ракеткой турнира Тейлором Фритцем (США) и шестым сеяным Хубертом Хуркачем (Польша).