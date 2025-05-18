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    Алькарас: Физически Джокович выглядит на 25

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас (3-я ракетка мира) восхищен физической формой 24-кратного победителя ТБШ Новака Джоковича.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Физически он выглядит на 25. Удивительно, как он поддерживает свой хороший уровень. Думаю, он действительно в отличной физической форме. Всё зависит от него.

    Я почти уверен, что если его цель — снова участвовать в Олимпиаде, он определённо способен на это. Конечно, он очень заботится о своём теле, просто чтобы быть в хорошей форме. Он может это сделать, это точно. Я был бы рад увидеть, как он играет ещё несколько лет в туре, хотел бы разделить с ним хорошие времена и отличные турниры», — цитирует Алькараса We love tennis.

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    Сейчас 37-летний Джокович занимает шестое место в рейтинге АТР.

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