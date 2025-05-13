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    Костюк прокомментировала поведение Соболенко на турнире в Мадриде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Марта Костюк
    Украинская теннисистка Марта Костюк вспомнила про инцидент в матче с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в 1/4 финала турнира в Мадриде (Испания).

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    Соболенко прервала встречу между своими двумя подачами из-за дождя и попросила закрыть крышу.

    «Такие ситуации непросты. Что бы ни говорили правила, решение судьи на вышке в режиме реального времени практически невозможно отменить — всё происходит за доли секунды. И, честно говоря, это было странно. Если бы Соболенко остановила розыгрыш до подачи, то никаких проблем. Но розыгрыш уже начался, и на этом этапе ей не разрешили его остановить.

    Самое абсурдное то, что позже в интервью она призналась, что сделала это намеренно — чтобы избежать двойной ошибки при подаче. У меня много вопросов, на которых нет ответов. Но так иногда бывает. Теперь ей приходится жить с этим решением (смеётся)», — приводит слова Костюк TennisUpToDate.

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