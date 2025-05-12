Свитолина обыграла Коллинз в четвертьфинале турнира в Риме

Украинская теннисистка(14-я ракетка мира) вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.

Свитолина уверенно обыграла американку Даниэль Коллинз (35-я в рейтинге WTA) со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 27 минут.

Свитолина показала уверенную игру на приеме и в розыгрышах, выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Коллинз, напротив, не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала только два брейк-пойнта из шести.

В борьбе за выход в полуфинал Элина Свитолина сыграет с американкой Пейтон Стирнз, которая в четвертом круге в драматичном трехсетовом матче обыграла японку Наоми Осаку (6:4, 3:6, 7:6).