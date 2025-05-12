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    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
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    Свитолина обыграла Коллинз в четвертьфинале турнира в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Элина Свитолина Даниэль Коллинз
    Украинская теннисистка Элина Свитолина (14-я ракетка мира) вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.

    Элина Свитолина
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    Элина Свитолина

    Свитолина уверенно обыграла американку Даниэль Коллинз (35-я в рейтинге WTA) со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 27 минут.

    Свитолина показала уверенную игру на приеме и в розыгрышах, выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Коллинз, напротив, не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала только два брейк-пойнта из шести.

    В борьбе за выход в полуфинал Элина Свитолина сыграет с американкой Пейтон Стирнз, которая в четвертом круге в драматичном трехсетовом матче обыграла японку Наоми Осаку (6:4, 3:6, 7:6).

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