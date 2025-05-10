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    Джулиано Симеоне«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Онлайн, прямая трансляция
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    Наоми Осака обыграла Боузкову и вышла в 1/8 финала турнира в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Наоми Осака
    48-я ракетка мира и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака вышла в четвёртый круг грунтового турнира WTA-1000 в Риме.

    Наоми Осака
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    Наоми Осака

    В третьем круге японка одержала волевую победу над Мари Боузковой из Чехии — 4:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 27 минут.

    Осака сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Боузкова сделала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из пяти попыток.

    В следующем раунде Наоми Осака сыграет за выход в четвертьфинал с американкой Питон Сирс. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая, действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швентек.

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