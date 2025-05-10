Наоми Осака обыграла Боузкову и вышла в 1/8 финала турнира в Риме

48-я ракетка мира и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема»вышла в четвёртый круг грунтового турнира WTA-1000 в Риме.

В третьем круге японка одержала волевую победу над Мари Боузковой из Чехии — 4:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 27 минут.

Осака сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Боузкова сделала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из пяти попыток.

В следующем раунде Наоми Осака сыграет за выход в четвертьфинал с американкой Питон Сирс. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая, действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швентек.