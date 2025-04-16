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    Алькарас: Главное — получать удовольствие, даже если я проигрываю

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Янник Синнер
    Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отметил, насколько ему важно занять первую строчку рейтинга АТР по окончании сезона.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Сейчас первое место занимает итальянец Янник Синнер, которые отбывает дисквалификацию за допинг.

    «Думаю, что у нас идёт интересная борьба. Янник пока выше, но я пытаюсь сосредоточиться на том, что действительно важно, а для меня — это не рейтинг.

    Главное — это получать удовольствие, и, даже если я проигрываю, выйти с корта и понять, что я иду в правильном направлении, что делаю всё правильно и наслаждаюсь процессом. От этого и будем двигаться вперёд», — приводит слова Алькараса Marca.

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    Ранее Алькарас завоевал 18-й титул в карьере. Карлос выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.

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