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    Алькарас: Я бы хотел играть на высоком уровне от начала встречи и до конца

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Артюр Фис
    Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче против Артюра Фиса в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Думаю, для меня и моей команды было бы полезно и важно показывать свой лучший теннис не только в критические моменты. Несколько раз команда и отец сказали мне, что у них мог случиться сердечный приступ. Очевидно, я бы хотел играть на высоком уровне от начала встречи и до конца.

    Матч может длиться два с половиной часа. Поэтому самое трудное в теннисе — поддерживать свой лучший уровень на протяжении всего поединка. Здорово найти свою игру, когда это необходимо. Иногда я встречаюсь с соперником, который играет лучше… Приходится принять это и бороться. Я хорошо сыграл второй сет. Мы показали отличный теннис, но настоящие чемпионы находят свою игру в трудные моменты», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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    В следующем раунде соревнований Карлос Алькарас сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

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