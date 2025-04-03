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    Корне назвала причину возвращения в теннис

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ализе Корне
    Французская теннисистка Ализе Корне высказалась о своем решении вернуться в спорт.

    Ализе Корне
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    Ализе Корне

    «Я не хотела, чтобы это был настоящий конец. Меня пугала мысль о том, что я не смогу вернуться, если захочу. Мне не обязательно было возвращаться, ведь я многого добилась в своей карьере.

    На тот момент я просто очень устала, была измотана путешествиями и игрой. У меня был слишком сильный стресс от всего этого. Я правда думала, что это конец и что я готова к следующей главе. Так и получилось. Потом я наслаждалась этим в течение девяти месяцев. Но я хотела находиться на корте каждый день и просила своего парня играть со мной. И в какой-то момент он сказал мне, что пора искать спарринг-партнёров, потому что он не может играть каждый день

    Я не знала, чего ожидать от моего организма. Через три недели, когда я увидела, что всё наладилось, что я чувствую себя прекрасно и каждый день тренируюсь с улыбкой на лице, подумала: "Может быть, стоит вернуться ненадолго?" — приводит слова Корне Tennis.com.

    Напомним, что Корне завершила карьеру в 2024 года, а в 2025 году ее возобновила.

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