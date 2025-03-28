Фритц: У меня было много шансов, чтобы выиграть матч в двух сетах

Американецпрокомментировал победу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами над итальянцем

«Такой матч, в котором у меня было много шансов, можно было завершить в двух сетах. Я сам себе все усложнил, но он повысил свой уровень и очень хорошо сыграл в третьем сете. Мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы выиграть его. Когда мне не удалось реализовать матч-пойнты, я показал одну из самых сильных сторон, продолжив игру и выиграв третий сет.

Сегодня я подавал с места, штурмом брал его первую подачу, принимая ее по линии. Пытался использовать свое время и руки, чтобы найти бэкхенд», — сказал Фритц на пресс-конференции.

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В 1/2 финала Фритц сразится с чехом Якубом Меншиком.