Иванишевич рассказал, что Джокович был готов завершить карьеру

Хорватотметил, что серббыл готов завершить карьеру из-за скандала с вакцинацией от коронавируса.

«Мир осуждал его, беспощадно критиковал, даже принижал его за то, что он стоял на своём. Но он никогда не колебался, твёрдо придерживался своих убеждений с решимостью. Сейчас, когда мы говорим об этих вакцинах, мы знаем, некоторые из них вызывали проблемы. Нас три года держали взаперти, как овец. Нами манипулировали.

Во время пандемии Новак отказался от вакцинации. Он публично несколько раз заявлял, что это решение, которое он принимает ради своего тела, что он знает свое тело лучше всех и не хочет этого делать. И он был готов завершить свою карьеру из-за этого», — приводит слова Иванишевича Tennis World USA.