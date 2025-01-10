Джокович: Алькарас хочет стать лучшим в истории

Сербский теннисиствысказался о перспективах

«Ещё слишком рано. Но, знаете, люди говорят, что мои рекорды никогда не будут побиты. Сомневаюсь в этом. Я имею в виду, что Карлос уже может быть следующим. Даже Янник. Если они будут заботиться о теле, если они будут делать всё правильно, сосредоточатся на долгосрочной перспективе, тогда они смогут это сделать. Карлос сделал то, чего никто не делал в истории в столь юном возрасте. Так что все шансы на его стороне. Он очень скоро завершит свой карьерный "Шлем".

Он даже сам сказал, что хочет войти в историю. Хочет стать лучшим в истории. Уважаю такой настрой: "Эй, я думаю, что у меня есть всё". Но, возможно, ему ещё рановато думать об истории», — приводит слова Джоковича GQ.