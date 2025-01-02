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    Мирра Андреева пробилась в 1/4 финала турнира в Брисбене

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева одолела чешку Линду Носкову в третьем круге турнира WTA в Брисбене (Австралия).

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Андреева победила 6:3, 6:0. Матч продолжался чуть больше часа.

    Носкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

    У Мирры четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных (100%).

    Прогнозы на теннис

    В 1/4 финала Мирра Андреева сыграет с победительницей матча Элина Аванесян (Армения) — Онс Жабер (Тунис).

    Призовой фонд турнира в Брисбене составляет 1,5 миллиона долларов.

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