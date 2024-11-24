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    Берреттини принес первое очко Италии, обыграв ван де Зандсхулпа в финале Кубка Дэвиса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Маттео Берреттини Ботик ван де Зандсхулп Кубок Дэвиса
    Сборная Италии выиграла первый матч в финале Кубка Дэвиса у сборной Нидерландов.

    Маттео Берреттини
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    Маттео Берреттини

    Первое очко ей принес Маттео Берреттини, победивший Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:4, 6:2.

    Соперники были на корте 1 час 18 минут. Берреттини 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных.

    Прогнозы на теннис

    На счету голландца три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

    Во втором матче сойдутся Янник Синнер (1) и Таллон Грикспор (40). В случае победы лучшего теннисиста мира Италия завоюет Кубок Дэвиса.

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