Берреттини принес первое очко Италии, обыграв ван де Зандсхулпа в финале Кубка Дэвиса

выиграла первый матч в финале Кубка Дэвиса у

Первое очко ей принес Маттео Берреттини, победивший Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:4, 6:2.

Соперники были на корте 1 час 18 минут. Берреттини 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных.

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На счету голландца три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором матче сойдутся Янник Синнер (1) и Таллон Грикспор (40). В случае победы лучшего теннисиста мира Италия завоюет Кубок Дэвиса.