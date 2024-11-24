Берреттини принес первое очко Италии, обыграв ван де Зандсхулпа в финале Кубка Дэвиса

Маттео Берреттини Фото: globallookpress.com
Первое очко ей принес Маттео Берреттини, победивший Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:4, 6:2.
Соперники были на корте 1 час 18 минут. Берреттини 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных.
На счету голландца три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором матче сойдутся Янник Синнер (1) и Таллон Грикспор (40). В случае победы лучшего теннисиста мира Италия завоюет Кубок Дэвиса.