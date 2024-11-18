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    Надаль: Хочу помочь команде на Кубке Дэвиса любым способом

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Кубок Дэвиса Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своей готовности к финальному раунду Кубку Дэвиса — 2024.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Более или менее мне удалось хорошо подготовиться, именно поэтому я здесь. Реальность такова, что я хочу прожить эту неделю, какой бы она ни была. С надеждой завершить очень красивый и долгий этап моей жизни. Прожить эти моменты с энтузиазмом и в то же время спокойно, осознавая, что у всего есть начало и конец.

    Я постараюсь как можно лучше подготовиться, чтобы быть доступным Давиду, а затем посмотрим, что он решит. Хочу помочь команде любым способом, играя или не играя, просто находясь здесь и внося свой вклад, как смогу», — приводит слова Надаля сайт Федерации тенниса Испании.

    Напомним, что после этого турнира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль завершит профессиональную карьеру.

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