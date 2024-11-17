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    Зверев: Я провел несколько фантастических матчей в 2024 году

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Александр Зверев
    Немец Александр Зверев подвел итоги сезона. Ранее теннисист не смог выйти в полуфинал Итогового чемпионата ATP, уступив Тейлору Фритцу.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «Я провел несколько фантастических матчей в 2024 году. Всего я выиграл около 65 матчей. Это был интересный год для меня, особенно после травмы. Это был первый год, когда я полноценно вернулся к соревнованиям на таком уровне. Выиграл два "Мастерса".

    Но что остается в памяти, так это тяжелые поражения. И в моей памяти останутся поражение от Даниила на Australian Open и финал против Карлоса на "Ролан Гаррос".

    Поверьте, в следующем году я сделаю все возможное, чтобы добиться побед», — цитирует Зверева Tennis Majors.

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