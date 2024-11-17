Зверев: Я провел несколько фантастических матчей в 2024 году

Немецподвел итоги сезона. Ранее теннисист не смог выйти в полуфинал Итогового чемпионата ATP, уступив

«Я провел несколько фантастических матчей в 2024 году. Всего я выиграл около 65 матчей. Это был интересный год для меня, особенно после травмы. Это был первый год, когда я полноценно вернулся к соревнованиям на таком уровне. Выиграл два "Мастерса".

Но что остается в памяти, так это тяжелые поражения. И в моей памяти останутся поражение от Даниила на Australian Open и финал против Карлоса на "Ролан Гаррос".

Поверьте, в следующем году я сделаю все возможное, чтобы добиться побед», — цитирует Зверева Tennis Majors.