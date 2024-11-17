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    Синнер: Это потрясающе, мой первый титул в Италии, и он так много для меня значит

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Янник Синнер Тейлор Фритц
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе на Итоговом турнире ATP.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    Напомним, в решающем матче он обыграл американца Тэйлора Фритца в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

    «Это потрясающе, мой первый титул в Италии, и он так много для меня значит. Это нечто особенное. Я просто пытался понять, что лучше всего работает с каждым соперником, и старался играть в свой лучший теннис. Это было ключевым моментом. С моей стороны это был турнир очень высокого уровня. Временами я не мог играть лучше, так что очень счастлив», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

    Для Синнера это первая победа на Итоговом турнире в карьере.

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