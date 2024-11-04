Соболенко: Мне удалось вытащить второй сет, который в конце стал очень сложным

Белорусская теннисисткавысказалась о победе над итальянкойв поединке Итогового турнира WTA.

«Весь матч был очень тяжёлым, не только конец. Жасмин — отличный игрок, она постоянно оказывает на тебя давление, великолепно двигается, подаёт гораздо лучше, чем люди думают. Для меня это важная победа, я очень довольна своим сегодняшним выступлением, особенно из-за того, что мне удалось вытащить второй сет, который в конце стал очень сложным.

В тот момент я старалась сохранять агрессивность и не терять хладнокровия, мне очень хотелось бороться за этот сет любой ценой. Каким-то образом мне нужно было выиграть этот матч в двух партиях», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Соболенко одержала вторую победу на Итоговом турнире и досрочно вышла в полуфинал.