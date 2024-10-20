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    Алькарас: Здорово каждый раз сражаться с Синнером

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Янник Синнер
    Испанец Карлос Алькарас высказался по поводу соперничества с итальянцем Янником Синнером.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Ранее Алькарас проиграл Синнеру в финале выставочного турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

    «Наше соперничество через 10 лет? Ну, надеюсь на это. Я буду тренироваться и стараться изо всех сил. Уверен, что Янник тоже будет на вершине через 10 лет. Постараюсь делать всё возможное каждый день в течение многих лет. Надеюсь, это сделает наше соперничество всё лучше и лучше с годами.

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    Я хочу сказать, что благодарен за то, что он Синнер рядом в туре. Благодаря ему я выкладываюсь по максимуму — выкладываюсь на 100% каждый день, чтобы стать лучшим игроком. Мне приятно каждый раз делить с ним корт. Иногда трудно найти радость. Однако сражаться с ним каждый раз здорово», — сказал Алькарас после игры.

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