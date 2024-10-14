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    Медведев: Плечо уже не болит так, как раньше

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, как сейчас себя чувствует его травмированное плечо.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Плечо, локоть у всех теннисистов болят чуть больше, чуть меньше. Начиная с US Open прошлого года, особенно после него, до какого-то момента в этом году оно болело сильно. И я не мог нормально тренировать подачу. И это сказывалось на матчах иногда, иногда не сказывалось.

    Потом наступил момент, по-моему, после примерно Рима, когда я смог заново тренировать подачу. И, в принципе, я считаю, что она стала намного лучше, чем была до этого, вот в этом году. Поэтому сейчас, в принципе, проблем с плечом нет, да, но иногда чуть болит, иногда нет. Но это нормально совершенно. Но оно не болит так, как раньше», — отметил Медведев на ютюб-канале «БОЛЬШЕ!».

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