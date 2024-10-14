Медведев: Плечо уже не болит так, как раньше

Российский теннисистответил на вопрос о том, как сейчас себя чувствует его травмированное плечо.

«Плечо, локоть у всех теннисистов болят чуть больше, чуть меньше. Начиная с US Open прошлого года, особенно после него, до какого-то момента в этом году оно болело сильно. И я не мог нормально тренировать подачу. И это сказывалось на матчах иногда, иногда не сказывалось.

Потом наступил момент, по-моему, после примерно Рима, когда я смог заново тренировать подачу. И, в принципе, я считаю, что она стала намного лучше, чем была до этого, вот в этом году. Поэтому сейчас, в принципе, проблем с плечом нет, да, но иногда чуть болит, иногда нет. Но это нормально совершенно. Но оно не болит так, как раньше», — отметил Медведев на ютюб-канале «БОЛЬШЕ!».