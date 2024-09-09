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    Веснина: Соболенко заслужила победу на US Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Арина Соболенко Елена Веснина
    Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина высказалась о победе Арины Соболенко на Открытом чемпионате США-2024.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Очень рада, что Арина победила на этом US Open. Она показала очень красивую, классную и мощную игру, как она это умеет. Финал был по-настоящему интересный, гораздо зрелищнее мужского. Арина — молодец! Она заслужила этот US Open. Как мне кажется, она должна была выиграть ещё в прошлом году, но тем эта победа ценнее.

    Соболенко прошла через сложный период, у неё был непростой год. Круто, что она завершила сезон турниров "Большого шлема" своей победой», — сказала Веснина «Чемпионату».

    Прогнозы и ставки на US Open

    26-летняя Арина Соболенко впервые в карьере стала чемпионкой US Open.

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