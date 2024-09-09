Веснина: Соболенко заслужила победу на US Open

Олимпийская чемпионка 2016 годавысказалась о победена Открытом чемпионате США-2024.

«Очень рада, что Арина победила на этом US Open. Она показала очень красивую, классную и мощную игру, как она это умеет. Финал был по-настоящему интересный, гораздо зрелищнее мужского. Арина — молодец! Она заслужила этот US Open. Как мне кажется, она должна была выиграть ещё в прошлом году, но тем эта победа ценнее.

Соболенко прошла через сложный период, у неё был непростой год. Круто, что она завершила сезон турниров "Большого шлема" своей победой», — сказала Веснина «Чемпионату».

Прогнозы и ставки на US Open

26-летняя Арина Соболенко впервые в карьере стала чемпионкой US Open.