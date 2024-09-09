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    Медведев сохранил за собой 5-е место в рейтинге ATP

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    Российский теннисист Даниил Медведев остался на 5-м месте в рейтинге ATP. Обновленная версия появилась 9 сентября на сайте организации.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Ранее на US Open 2024 Медведев добрался до 1/4 финала. Уроженец Москвы уступил итальянцу Яннику Синнеру.

    Шестое место в рейтинге ATP занимает россиянин Андрей Рублев.

    Первой ракеткой мира является итальянец Янник Синнер, который до этого выиграл Открытый чемпионат США. В финале он одолел американца Тейлора Фритца.

    Рейтинг ATP от 9 сентября 2024 года

    1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180 очков

    2 (4). Александр Зверев (Германия) — 7075

    3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690

    4 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5560

    5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475

    6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4645

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