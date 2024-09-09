Медведев сохранил за собой 5-е место в рейтинге ATP

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Ранее на US Open 2024 Медведев добрался до 1/4 финала. Уроженец Москвы уступил итальянцу Яннику Синнеру.
Шестое место в рейтинге ATP занимает россиянин Андрей Рублев.
Первой ракеткой мира является итальянец Янник Синнер, который до этого выиграл Открытый чемпионат США. В финале он одолел американца Тейлора Фритца.
Рейтинг ATP от 9 сентября 2024 года
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180 очков
2 (4). Александр Зверев (Германия) — 7075
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690
4 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5560
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4645