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    Медведев: Обычно после предсезонки я хорошо начинаю сезон

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий по поводу планов на подготовку в межсезонье.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Межсезонье обычно — это около двух недель. Единственное, что могу сказать, что действительно, обычно после предсезонки я хорошо начинаю сезон. Это единственное время в году, когда у тебя есть две, иногда — три недели на подготовку, в сезоне такого нет.

    Максимум может быть две после Уимблдона, если нет Олимпиады. И всё равно это немного другое. Так что я всегда много работаю», — сказал Медведев на пресс-конференции.

    Напомним, что Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата США и покинул турнир.

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