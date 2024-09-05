Медведев: Обычно после предсезонки я хорошо начинаю сезон

Российский теннисистдал комментарий по поводу планов на подготовку в межсезонье.

«Межсезонье обычно — это около двух недель. Единственное, что могу сказать, что действительно, обычно после предсезонки я хорошо начинаю сезон. Это единственное время в году, когда у тебя есть две, иногда — три недели на подготовку, в сезоне такого нет.

Максимум может быть две после Уимблдона, если нет Олимпиады. И всё равно это немного другое. Так что я всегда много работаю», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, что Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата США и покинул турнир.