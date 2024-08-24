Свентек: Мои ожидания от US Open не так высоки по сравнению с прошлым годом

Польская теннисистка, которая является первой ракеткой мира, отметила, чтов 2023 году накануне старта US Open она ощущала большой груз ответственности.

«Ну конечно, в прошлом году я чувствовала, что мне есть что защищать: позицию №1 в мире, все свои очки, да и сам титул. Чувствовала, что у меня много багажа на плечах. В этом году всё немного иначе. В этом году я просто пытаюсь сосредоточиться на том, что мне нужно делать в теннисе, чтобы играть как можно лучше.

Мои ожидания не так высоки по сравнению с прошлым годом. Так что постараюсь сосредоточиться на том, чтобы делать всё шаг за шагом и не взваливать на свои плечи слишком большой груз», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Прогнозы и ставки на US Open

Свентек одержала победу на US Open 2022. В первом круге Открытого чемпионата США 2024 полька сразится с россиянкой Камиллой Рахимовой.