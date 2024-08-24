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    Свентек: Мои ожидания от US Open не так высоки по сравнению с прошлым годом

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек US Open
    Польская теннисистка Ига Свёнтек, которая является первой ракеткой мира, отметила, чтов 2023 году накануне старта US Open она ощущала большой груз ответственности.

    Ига Свёнтек
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    Ига Свёнтек

    «Ну конечно, в прошлом году я чувствовала, что мне есть что защищать: позицию №1 в мире, все свои очки, да и сам титул. Чувствовала, что у меня много багажа на плечах. В этом году всё немного иначе. В этом году я просто пытаюсь сосредоточиться на том, что мне нужно делать в теннисе, чтобы играть как можно лучше.

    Мои ожидания не так высоки по сравнению с прошлым годом. Так что постараюсь сосредоточиться на том, чтобы делать всё шаг за шагом и не взваливать на свои плечи слишком большой груз», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Свентек одержала победу на US Open 2022. В первом круге Открытого чемпионата США 2024 полька сразится с россиянкой Камиллой Рахимовой.

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