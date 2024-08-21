Тренер Синнера отреагировал на допинговый скандал с теннисистом

Австралийский тренер, который работает с первой ракеткой мира, высказался о ситуации с допинговым делом итальянца.

Ранее стало известно, что Синнер сдал две положительные допинг‑пробы в марте. Спортсмен избежал дисквалификации, так как доказал, что запрещенное анаболическое вещество клостебол попало в его организм случайно.

«Янник никогда бы ничего не сделал намеренно. Он оказался в неудачной ситуации. Правда вышла наружу: он не был виноват или халатен, и я надеюсь, что он сможет преодолеть это, играть дальше и совершенствоваться.

Можно было заметить небольшие изменения в его физическом состоянии и волнении на корте, эта ситуация утомила его физически и морально, он заболел тонзиллитом, из‑за чего пропустил Олимпийские игры. Мы не ждем никакого наказания, мы просто благодарны, что санкций нет», — сказал Кэхилл в эфире ESPN.